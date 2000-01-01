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Пустозёров Виктор Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.09.1924

Дата смерти

1969

Пол

Мужской

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1924

Отец: Пустозёров Алексей Миронович

Мать: Пустозёрова -Семёнова Мария Семёновна

Рождение ребёнка
05.12.1975

Сын: Пустозеров Виктор Георгиевич

Мать ребёнка: Пустозёрова - Малаховская Мария Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пустозёрова - Малаховская Мария Васильевна

Место жительства
Неизвестно
Похороны
15.12.1969
Смерть
1969
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