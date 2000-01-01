Пустозёров Виктор Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.09.1924
Дата смерти1969
ПолМужской
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1924
Рождение ребёнка
05.12.1975
Сын: Пустозеров Виктор Георгиевич
Мать ребёнка: Пустозёрова - Малаховская Мария Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Пустозёрова - Малаховская Мария Васильевна
Место жительства
Неизвестно
Похороны
15.12.1969
Смерть
1969