Пустозёрова - Малаховская Мария Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.09.1929
Дата смерти25.05.2000
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1929
Отец: Малаховский Василий Семёнович
Мать: Малаховская Арина
Рождение ребёнка
05.12.1975
Сын: Пустозеров Виктор Георгиевич
Отец ребёнка: Пустозёров Виктор Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пустозёров Виктор Алексеевич
Смерть
25.05.2000