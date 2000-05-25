Пустозёрова - Малаховская Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пустозёрова - Малаховская Мария Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.09.1929

Дата смерти

25.05.2000

Пол

Женский

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1929

Отец: Малаховский Василий Семёнович

Мать: Малаховская Арина

Рождение ребёнка
05.12.1975

Сын: Пустозеров Виктор Георгиевич

Отец ребёнка: Пустозёров Виктор Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пустозёров Виктор Алексеевич

Смерть
25.05.2000
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