Пустозёров Алексей Миронович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пустозёров Алексей Миронович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

27.08.1957

Пол

Мужской

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.09.1924

Сын: Пустозёров Виктор Алексеевич

Мать ребёнка: Пустозёрова -Семёнова Мария Семёновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пустозёрова -Семёнова Мария Семёновна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
27.08.1957
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