Пустозёров Алексей Миронович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1903
Дата смерти27.08.1957
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.09.1924
Сын: Пустозёров Виктор Алексеевич
Мать ребёнка: Пустозёрова -Семёнова Мария Семёновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пустозёрова -Семёнова Мария Семёновна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
27.08.1957