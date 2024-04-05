Celt Tadeusz
Место рожденияCzęstochowa,
Дата рождения09.10.1928
Дата смертиОколо 04.10.1987
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1928
Отец: Celt Feliks
Częstochowa,
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Celt (Kołtun) Jadwiga
Рождение ребёнка
Около 1950
Сын: Celt Mirosław
Мать ребёнка: Celt (Kołtun) Jadwiga
Рождение ребёнка
1952
Сын: Celt Ryszard
Мать ребёнка: Celt (Kołtun) Jadwiga
Рождение ребёнка
Около 1954
Сын: Celt Krzysztof
Мать ребёнка: Celt (Kołtun) Jadwiga
Смерть
Около 04.10.1987
Janowice Wielkie
Похороны
Неизвестно
Janowice Wielkie