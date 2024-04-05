Celt Tadeusz 09.10.1928 — найти родственников по фамилии на Familio
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Celt Tadeusz

Место рождения

Częstochowa,

Дата рождения

09.10.1928

Дата смерти

Около 04.10.1987

Пол

Мужской

Отец

1893 г.р.

Мать

1900 г.р.

Жена

Около 1930 г.р.

Дети

Около 1950 г.р.
1952 г.р.
Около 1954 г.р.

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1928

Отец: Celt Feliks

Мать: Celt (Stypuła) Władysława

Częstochowa,
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Celt (Kołtun) Jadwiga

Рождение ребёнка
Около 1950

Сын: Celt Mirosław

Мать ребёнка: Celt (Kołtun) Jadwiga

Рождение ребёнка
1952

Сын: Celt Ryszard

Мать ребёнка: Celt (Kołtun) Jadwiga

Рождение ребёнка
Около 1954

Сын: Celt Krzysztof

Мать ребёнка: Celt (Kołtun) Jadwiga

Смерть
Около 04.10.1987
Janowice Wielkie
Похороны
Неизвестно
Janowice Wielkie

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