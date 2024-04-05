Celt (Kołtun) Jadwiga
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1930
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1930
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Celt Tadeusz
Рождение ребёнка
Около 1950
Сын: Celt Mirosław
Отец ребёнка: Celt Tadeusz
Рождение ребёнка
1952
Сын: Celt Ryszard
Отец ребёнка: Celt Tadeusz
Рождение ребёнка
Около 1954
Сын: Celt Krzysztof
Отец ребёнка: Celt Tadeusz
Смерть
Неизвестно