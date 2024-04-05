Celt (Kołtun) Jadwiga Около 1930 — найти родственников по фамилии на Familio
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Celt (Kołtun) Jadwiga

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1930

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1928 г.р.

Дети

Около 1950 г.р.
1952 г.р.
Около 1954 г.р.

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Celt Tadeusz

Рождение ребёнка
Около 1950

Сын: Celt Mirosław

Отец ребёнка: Celt Tadeusz

Рождение ребёнка
1952

Сын: Celt Ryszard

Отец ребёнка: Celt Tadeusz

Рождение ребёнка
Около 1954

Сын: Celt Krzysztof

Отец ребёнка: Celt Tadeusz

Смерть
Неизвестно

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