Цветкова (Сафонова) Анастасия Сергеева
Место рождения
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: Сафонов Сергей Макаров
Рождение ребёнка
22.01.1900
Сын: Цветков Василий Данилович
Отец ребёнка: Цветков Данил Прохоров
Рождение ребёнка
23.01.1905
Дочь: (Цветкова) Ксения Даниловна
Отец ребёнка: Цветков Данил Прохоров
Рождение ребёнка
26.03.1907
Дочь: (Цветкова) Мария Даниловна
Отец ребёнка: Цветков Данил Прохоров
Рождение ребёнка
11.01.1909
Отец ребёнка: Цветков Данил Прохоров
Рождение ребёнка
14.03.1915
Дочь: (Цветкова) Александра Даниловна
Отец ребёнка: Цветков Данил Прохоров
Смерть
Неизвестно