Цветкова (Сафонова) Анастасия Сергеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цветкова (Сафонова) Анастасия Сергеева

Место рождения

Сатинка, Киреевский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Сафонов Сергей Макаров

Мать: Сафонова Надежда Лукьянова

Сатинка, Киреевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
22.01.1900

Сын: Цветков Василий Данилович

Отец ребёнка: Цветков Данил Прохоров

Наумовка, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
23.01.1905

Дочь: (Цветкова) Ксения Даниловна

Отец ребёнка: Цветков Данил Прохоров

Наумовка, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
26.03.1907

Дочь: (Цветкова) Мария Даниловна

Отец ребёнка: Цветков Данил Прохоров

Наумовка, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
11.01.1909

Сын: Цветков Павел Данилович

Отец ребёнка: Цветков Данил Прохоров

Наумовка, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
14.03.1915

Дочь: (Цветкова) Александра Даниловна

Отец ребёнка: Цветков Данил Прохоров

Наумовка, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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