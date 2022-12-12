деревня Наумовка, деревня Наумовка, Щекинский муниципальный район, Тульская область (на 2019) — Familio

Наумовка

Щекинский муниципальный район, Тульская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Тульская губерния, Крапивенский уезд, Иконская волость
734. Иконки (Наумовка), село бывшее владельческое, при речке Упе, дворов 13, жителей 94, волостное правление (уездный город в 35 верстах), церковь православная, школа. В Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тульская область, Щекинский район
389027Наумовкадеревня53°52'с.ш.37°41'в.д.N-37-076

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тульская область, Щекинский муниципальный район, Огаревское сельское поселение
70648412311д Наумовкадеревня
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