(Манюхина) Авдотья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Манюхина) Авдотья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1795 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1817

Сын: Манюхин Варфоломей Павлович

Отец ребёнка: Манюхин Павел

Рождение ребёнка
1831

Сын: Манюхин Ерофей Павлович

Отец ребёнка: Манюхин Павел

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Манюхин Павел

Место жительства
Неизвестно
Старогольское, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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