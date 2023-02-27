Манюхин Павел — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Манюхин Павел

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: Манюхин Парфен

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Манюхина) Авдотья

Место жительства
Неизвестно
Старогольское, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1817

Сын: Манюхин Варфоломей Павлович

Мать ребёнка: (Манюхина) Авдотья

Рождение ребёнка
1831

Сын: Манюхин Ерофей Павлович

Мать ребёнка: (Манюхина) Авдотья

Смерть
Неизвестно

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