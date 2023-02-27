Манюхин Павел
Место рожденияНе указано
Дата рождения1795
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец: Манюхин Парфен
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Манюхина) Авдотья
Место жительства
Неизвестно
Старогольское, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1817
Сын: Манюхин Варфоломей Павлович
Мать ребёнка: (Манюхина) Авдотья
Рождение ребёнка
1831
Мать ребёнка: (Манюхина) Авдотья
Смерть
Неизвестно