Недоспасова (Зуева) Катерина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1767
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Отец: Зуевъ Иванъ
Мать: Зуева Авдотья Кириллова
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Ульяна
Отец ребёнка: Недоспасовъ Борисъ
Рождение ребёнка
24.04.1789
Дочь: Мавра
Отец ребёнка: Недоспасовъ Борисъ
Рождение ребёнка
27.07.1791
Рождение ребёнка
22.09.1793
Сын: Недоспасовъ Иванъ
Отец ребёнка: Недоспасовъ Борисъ
Рождение ребёнка
18.02.1796
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Недоспасовъ Борисъ
Рождение ребёнка
1804
Сын: Недоспасовъ Дмитрий
Отец ребёнка: Недоспасовъ Борисъ
Рождение ребёнка
1808
Рождение ребёнка
1809
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Недоспасовъ Борисъ