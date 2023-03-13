Недоспасова (Зуева) Катерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Недоспасова (Зуева) Катерина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1767

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: Зуевъ Иванъ

Мать: Зуева Авдотья Кириллова

Рождение ребёнка
1786

Дочь: Ульяна

Отец ребёнка: Недоспасовъ Борисъ

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.04.1789

Дочь: Мавра

Отец ребёнка: Недоспасовъ Борисъ

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.07.1791

Дочь: Авдотья

Отец ребёнка: Недоспасовъ Борисъ

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.09.1793

Сын: Недоспасовъ Иванъ

Отец ребёнка: Недоспасовъ Борисъ

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.02.1796

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Недоспасовъ Борисъ

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1804

Сын: Недоспасовъ Дмитрий

Отец ребёнка: Недоспасовъ Борисъ

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1808

Дочь: Авдотья

Отец ребёнка: Недоспасовъ Борисъ

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1809

Дочь: Авдотья

Отец ребёнка: Недоспасовъ Борисъ

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Недоспасовъ Борисъ

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