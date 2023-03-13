Зуева Авдотья Кириллова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1731
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зуевъ Иванъ
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Недоспасова (Зуева) Катерина
Отец ребёнка: Зуевъ Иванъ
Рождение ребёнка
1781
Дочь: (Зуева) Прасковья
Отец ребёнка: Зуевъ Иванъ
Рождение ребёнка
07.02.1784
Сын: Зуевъ Парфенъ
Отец ребёнка: Зуевъ Иванъ