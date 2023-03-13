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Зуева Авдотья Кириллова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1731

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1750 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зуевъ Иванъ

Рождение ребёнка
1767

Дочь: Недоспасова (Зуева) Катерина

Отец ребёнка: Зуевъ Иванъ

Рождение ребёнка
1781

Дочь: (Зуева) Прасковья

Отец ребёнка: Зуевъ Иванъ

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.02.1784

Сын: Зуевъ Парфенъ

Отец ребёнка: Зуевъ Иванъ

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан

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