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Недоспасовъ Борисъ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1762

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: Недоспасовъ Федотъ

Мать: Недоспасова Агрофена Калентьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Недоспасова (Зуева) Катерина

Рождение ребёнка
1786

Дочь: (Недоспасова) Ульяна

Мать ребёнка: Недоспасова (Зуева) Катерина

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.04.1789

Дочь: (Недоспасова) Мавра

Мать ребёнка: Недоспасова (Зуева) Катерина

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.07.1791

Дочь: (Недоспасова) Авдотья

Мать ребёнка: Недоспасова (Зуева) Катерина

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
22.09.1793

Сын: Недоспасовъ Иванъ

Мать ребёнка: Недоспасова (Зуева) Катерина

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.02.1796

Дочь: (Недоспасова) Евдокия

Мать ребёнка: Недоспасова (Зуева) Катерина

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1804

Сын: Недоспасовъ Дмитрий

Мать ребёнка: Недоспасова (Зуева) Катерина

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1808

Дочь: (Недоспасова) Авдотья

Мать ребёнка: Недоспасова (Зуева) Катерина

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1809

Дочь: (Недоспасова) Авдотья

Мать ребёнка: Недоспасова (Зуева) Катерина

Белорецк, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан

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