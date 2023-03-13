Недоспасовъ Борисъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1762
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1786
Дочь: (Недоспасова) Ульяна
Мать ребёнка: Недоспасова (Зуева) Катерина
Рождение ребёнка
24.04.1789
Дочь: (Недоспасова) Мавра
Мать ребёнка: Недоспасова (Зуева) Катерина
Рождение ребёнка
27.07.1791
Рождение ребёнка
22.09.1793
Сын: Недоспасовъ Иванъ
Мать ребёнка: Недоспасова (Зуева) Катерина
Рождение ребёнка
18.02.1796
Дочь: (Недоспасова) Евдокия
Мать ребёнка: Недоспасова (Зуева) Катерина
Рождение ребёнка
1804
Сын: Недоспасовъ Дмитрий
Мать ребёнка: Недоспасова (Зуева) Катерина
Рождение ребёнка
1808
Рождение ребёнка
1809