Бабина (Сергеева) Ульяна Ивановна
Место рождения
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: Сергеев Иван Пахомович
Мать: не указана
Бракосочетание
31.05.1842
Рождение ребёнка
15.10.1843
Дочь: Чеботаева Прасковья Семеновна
Отец ребёнка: Бабин Семен Яковлевич
Рождение ребёнка
1845
Отец ребёнка: Бабин Семен Яковлевич
Рождение ребёнка
1850
Отец ребёнка: Бабин Семен Яковлевич
Рождение ребёнка
19.09.1854
Отец ребёнка: Бабин Семен Яковлевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно