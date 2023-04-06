Бабина (Сергеева) Ульяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабина (Сергеева) Ульяна Ивановна

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Сергеев Иван Пахомович

Мать: не указана

Бракосочетание
31.05.1842

Муж: Бабин Семен Яковлевич

Рождение ребёнка
15.10.1843

Дочь: Чеботаева Прасковья Семеновна

Отец ребёнка: Бабин Семен Яковлевич

Рождение ребёнка
1845

Сын: Бабин Антон Семенович

Отец ребёнка: Бабин Семен Яковлевич

Рождение ребёнка
1850

Сын: Бабин Федор Семенович

Отец ребёнка: Бабин Семен Яковлевич

Рождение ребёнка
19.09.1854

Сын: Бабин Евстафий Семенович

Отец ребёнка: Бабин Семен Яковлевич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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