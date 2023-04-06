Бабин Федор Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБабин Федор Семенович

Бабин Федор Семенович

avatar

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Бабин Семен Яковлевич

Мать: Бабина Ульяна Ивановна

Бракосочетание
02.02.1870

Жена: Бабина Евдокия Матвеевна

Рождение ребёнка
24.12.1870

Сын: Бабин Стефан Федорович

Мать ребёнка: Бабина Евдокия Матвеевна

Рождение ребёнка
1875

Сын: Бабин Иван Федорович

Мать ребёнка: Бабина Евдокия Матвеевна

Рождение ребёнка
1875

Дочь: Гусева Матрона Федоровна

Мать ребёнка: Бабина Евдокия Матвеевна

Рождение ребёнка
1878

Сын: Бабин Алексей Федорович

Мать ребёнка: Бабина Евдокия Матвеевна

Рождение ребёнка
1880

Сын: Бабин Гавриил Федорович

Мать ребёнка: Бабина Евдокия Матвеевна

Рождение ребёнка
11.01.1886

Сын: Бабин Михаил Федорович

Мать ребёнка: Бабина Евдокия Матвеевна

Рождение ребёнка
08.06.1890

Дочь: Акилина Федоровна

Мать ребёнка: Бабина Евдокия Матвеевна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close