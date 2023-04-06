Бабин Федор Семенович
Место рождения
Дата рождения1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: Бабин Семен Яковлевич
Мать: Бабина Ульяна Ивановна
Бракосочетание
02.02.1870
Жена: Бабина Евдокия Матвеевна
Рождение ребёнка
24.12.1870
Мать ребёнка: Бабина Евдокия Матвеевна
Рождение ребёнка
1875
Сын: Бабин Иван Федорович
Мать ребёнка: Бабина Евдокия Матвеевна
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Гусева Матрона Федоровна
Мать ребёнка: Бабина Евдокия Матвеевна
Рождение ребёнка
1878
Мать ребёнка: Бабина Евдокия Матвеевна
Рождение ребёнка
1880
Мать ребёнка: Бабина Евдокия Матвеевна
Рождение ребёнка
11.01.1886
Мать ребёнка: Бабина Евдокия Матвеевна
Рождение ребёнка
08.06.1890
Дочь: Акилина Федоровна
Мать ребёнка: Бабина Евдокия Матвеевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно