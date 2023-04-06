Чеботаева (Бабина) Прасковья Семеновна
Место рождения
Дата рождения15.10.1843
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1843
Отец: Бабин Семен Яковлевич
Мать: Бабина Ульяна Ивановна
Бракосочетание
05.02.1860
Рождение ребёнка
30.12.1866
Сын: Чеботаев Василий Ефимович
Отец ребёнка: Чеботаев Ефим Исидорович
Рождение ребёнка
1873
Сын: Чеботаев Никифор Ефимович
Отец ребёнка: Чеботаев Ефим Исидорович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно