Чеботаева (Бабина) Прасковья Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чеботаева (Бабина) Прасковья Семеновна

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

15.10.1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1843

Отец: Бабин Семен Яковлевич

Мать: Бабина Ульяна Ивановна

Бракосочетание
05.02.1860

Муж: Чеботаев Ефим Исидорович

Рождение ребёнка
30.12.1866

Сын: Чеботаев Василий Ефимович

Отец ребёнка: Чеботаев Ефим Исидорович

Рождение ребёнка
1873

Сын: Чеботаев Никифор Ефимович

Отец ребёнка: Чеботаев Ефим Исидорович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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