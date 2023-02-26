Акилина Карпова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1790
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1790
Отец: Карп Власов
Мать: Марина Моисеева
Рождение ребёнка
13.09.1806
Сын: Корнилий Алексеев
Отец ребёнка: Алексей (Александр) Семёнов
Рождение ребёнка
28.09.1809
Дочь: Харитина Алексеева
Отец ребёнка: Алексей (Александр) Семёнов
Рождение ребёнка
28.01.1820
Дочь: Мария Александрова
Отец ребёнка: Алексей (Александр) Семёнов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно