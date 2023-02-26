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Акилина Карпова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1790

Отец: Карп Власов

Мать: Марина Моисеева

Рождение ребёнка
13.09.1806

Сын: Корнилий Алексеев

Отец ребёнка: Алексей (Александр) Семёнов

Самсонинки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
28.09.1809

Дочь: Харитина Алексеева

Отец ребёнка: Алексей (Александр) Семёнов

Самсонинки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
28.01.1820

Дочь: Мария Александрова

Отец ребёнка: Алексей (Александр) Семёнов

Самсонинки, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексей (Александр) Семёнов

Смерть
Неизвестно
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