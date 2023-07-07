Петров Евгений
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1971
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1976
Сын: Петров Александр Евгеньевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
21.01.1987
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности