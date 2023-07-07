Петров Борис Евгеньевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петров Борис Евгеньевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.01.1987

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1987

Отец: Петров Евгений

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Петрова Валерия Борисовна

Мать ребёнка: Петрова Елена Юрьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петров Тимофей Борисович

Мать ребёнка: Петрова Елена Юрьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петрова Елена Юрьевна

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