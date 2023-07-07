Петров Борис Евгеньевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.01.1987
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1987
Отец: Петров Евгений
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Петрова Валерия Борисовна
Мать ребёнка: Петрова Елена Юрьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Петрова Елена Юрьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Петрова Елена Юрьевна