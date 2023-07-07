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Петров Александр Евгеньевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1976

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1976

Отец: Петров Евгений

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
30.08.2002

Сын: Петров Евгений Александрович

Мать ребёнка: Петрова Олеся

Рождение ребёнка
30.04.2006

Дочь: Петрова Наталья Александровна

Мать ребёнка: Петрова Олеся

Рождение ребёнка
12.03.2008

Сын: Петров Илья Александрович

Мать ребёнка: Петрова Олеся

Рождение ребёнка
05.05.2013

Дочь: Петрова Екатерина Александровна

Мать ребёнка: Петрова Олеся

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петрова Олеся

Смерть
Неизвестно
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