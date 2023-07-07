Петров Александр Евгеньевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1976
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1976
Отец: Петров Евгений
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
30.08.2002
Сын: Петров Евгений Александрович
Мать ребёнка: Петрова Олеся
Рождение ребёнка
30.04.2006
Дочь: Петрова Наталья Александровна
Мать ребёнка: Петрова Олеся
Рождение ребёнка
12.03.2008
Сын: Петров Илья Александрович
Мать ребёнка: Петрова Олеся
Рождение ребёнка
05.05.2013
Дочь: Петрова Екатерина Александровна
Мать ребёнка: Петрова Олеся
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Петрова Олеся
Смерть
Неизвестно