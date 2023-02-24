Жирнова Наталья Ксенофонтова
Место рожденияСело Белый Ключ , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Дата рождения19.08.1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1885
Село Белый Ключ , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
01.12.1904
Дочь: Варвара Федоровна
Отец ребёнка: Жирнов Федор Миронович
Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская г
Бракосочетание
23.?.1904
Смерть
Неизвестно