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Жирнова Наталья Ксенофонтова

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Место рождения

Село Белый Ключ , Хвалынский уезд , Саратовская губерния

Дата рождения

19.08.1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1885

Отец: Вдовин (ксенофонтов) Вавила Андреевич

Мать: Вдовина Меланья Васильевна

Село Белый Ключ , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
01.12.1904

Дочь: Варвара Федоровна

Отец ребёнка: Жирнов Федор Миронович

Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская г
Бракосочетание
23.?.1904

Муж: Жирнов Федор Миронович

Смерть
Неизвестно
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