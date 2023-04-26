Вдовина Меланья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВдовина Меланья Васильевна

Вдовина Меланья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1843

Дата смерти

16.12.1900

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.05.1871

Сын: Вдовин Михаил Вавилович

Отец ребёнка: Вдовин (ксенофонтов) Вавила Андреевич

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
02.09.1872

Дочь: Анна Вавиловна

Отец ребёнка: Вдовин (ксенофонтов) Вавила Андреевич

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
13.07.1874

Дочь: Емельянова Мария Ксенофонтова

Отец ребёнка: Вдовин (ксенофонтов) Вавила Андреевич

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
14.01.1876

Сын: Вдовин Тимофей Вавилович

Отец ребёнка: Вдовин (ксенофонтов) Вавила Андреевич

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
14.08.1882

Дочь: Егорова Евдокия Ксенофонтова

Отец ребёнка: Вдовин (ксенофонтов) Вавила Андреевич

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
22.06.1884

Сын: Вдовин Павел Вавилович

Отец ребёнка: Вдовин (ксенофонтов) Вавила Андреевич

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
19.08.1885

Дочь: Жирнова Наталья Ксенофонтова

Отец ребёнка: Вдовин (ксенофонтов) Вавила Андреевич

Село Белый Ключ , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
27.02.1887

Дочь: Агафья Вавиловна

Отец ребёнка: Вдовин (ксенофонтов) Вавила Андреевич

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.07.1888

Дочь: Марфа Вавиловна

Отец ребёнка: Вдовин (ксенофонтов) Вавила Андреевич

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
17.01.1890

Дочь: Ксения Вавиловна

Отец ребёнка: Вдовин (ксенофонтов) Вавила Андреевич

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вдовин (ксенофонтов) Вавила Андреевич

Смерть
16.12.1900
Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область