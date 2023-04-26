Вдовина Меланья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1843
Дата смерти16.12.1900
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.05.1871
Отец ребёнка: Вдовин (ксенофонтов) Вавила Андреевич
Рождение ребёнка
02.09.1872
Дочь: Анна Вавиловна
Отец ребёнка: Вдовин (ксенофонтов) Вавила Андреевич
Рождение ребёнка
13.07.1874
Дочь: Емельянова Мария Ксенофонтова
Отец ребёнка: Вдовин (ксенофонтов) Вавила Андреевич
Рождение ребёнка
14.01.1876
Отец ребёнка: Вдовин (ксенофонтов) Вавила Андреевич
Рождение ребёнка
14.08.1882
Дочь: Егорова Евдокия Ксенофонтова
Отец ребёнка: Вдовин (ксенофонтов) Вавила Андреевич
Рождение ребёнка
22.06.1884
Отец ребёнка: Вдовин (ксенофонтов) Вавила Андреевич
Рождение ребёнка
19.08.1885
Дочь: Жирнова Наталья Ксенофонтова
Отец ребёнка: Вдовин (ксенофонтов) Вавила Андреевич
Село Белый Ключ , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
27.02.1887
Дочь: Агафья Вавиловна
Отец ребёнка: Вдовин (ксенофонтов) Вавила Андреевич
Рождение ребёнка
01.07.1888
Дочь: Марфа Вавиловна
Отец ребёнка: Вдовин (ксенофонтов) Вавила Андреевич
Рождение ребёнка
17.01.1890
Дочь: Ксения Вавиловна
Отец ребёнка: Вдовин (ксенофонтов) Вавила Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.12.1900