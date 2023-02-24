Жирнов Федор Миронович
Место рожденияДеревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Дата рождения02.02.1877
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1877
Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
01.12.1904
Дочь: Варвара Федоровна
Мать ребёнка: Жирнова Наталья Ксенофонтова
Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская г
Бракосочетание
23.?.1904
Смерть
Неизвестно