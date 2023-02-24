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Жирнов Федор Миронович

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Место рождения

Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния

Дата рождения

02.02.1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1877

Отец: Жирнов Мирон Петрович

Мать: Жирнова Агафья Александровна

Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
01.12.1904

Дочь: Варвара Федоровна

Мать ребёнка: Жирнова Наталья Ксенофонтова

Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская г
Бракосочетание
23.?.1904

Жена: Жирнова Наталья Ксенофонтова

Смерть
Неизвестно
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