Любимцева (-) Анастасия Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Около 1890 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
Около 1891 ст.
Отец ребёнка: Любимцев Иван Мефодьевич
Рождение ребёнка
25.05.1903 ст.
Сын: Любимцев Дмитрий Иванович
Отец ребёнка: Любимцев Иван Мефодьевич
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-43 стр.169-170 (Рождение №-48м)
Рождение ребёнка
27.01.1906 ст.
Сын: Любимцев Василий Иванович
Отец ребёнка: Любимцев Иван Мефодьевич
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-44 стр.73-74 (Рождение №-5м)
Рождение ребёнка
14.03.1907 ст.
Сын: Любимцев Алексей Иванович
Отец ребёнка: Любимцев Иван Мефодьевич
Смерть
Неизвестно