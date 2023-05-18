Любимцева (-) Анастасия Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Любимцева (-) Анастасия Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1890 ст.

Муж: Любимцев Иван Мефодьевич

Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
Около 1891 ст.

Сын: Любимцев Иван Иванович

Отец ребёнка: Любимцев Иван Мефодьевич

Пехарово, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
25.05.1903 ст.

Сын: Любимцев Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Любимцев Иван Мефодьевич

Пехарово, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-43 стр.169-170 (Рождение №-48м)
Рождение ребёнка
27.01.1906 ст.

Сын: Любимцев Василий Иванович

Отец ребёнка: Любимцев Иван Мефодьевич

Пехарово, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-44 стр.73-74 (Рождение №-5м)
Рождение ребёнка
14.03.1907 ст.

Сын: Любимцев Алексей Иванович

Отец ребёнка: Любимцев Иван Мефодьевич

Пехарово, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно
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