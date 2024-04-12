Любимцев Дмитрий (Димитрий) Иванович
Место рождения
Дата рождения25.05.1903 ст.
Дата смерти01.09.1906 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1903 ст.
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-43 стр.169-170 (Рождение №-48м)
Крещение
27.05.1903 ст.
Крёстный отец: Иван Гаврилович - крестьянин из д.Маракино (дядя) Крёстная мать: Павла Ивановна - крестьянская девица из д.Кряжево
Смерть
01.09.1906 ст.
Ребёнок в 2 года (от скарлатины)
Похороны
02.09.1906 ст.
МК 56-13-44 стр.142-143 (Умершие №-72м)