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Любимцев Дмитрий (Димитрий) Иванович

Место рождения

Пехарово, Кологривский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

25.05.1903 ст.

Дата смерти

01.09.1906 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1903 ст.

Отец: Любимцев Иван Мефодьевич

Мать: Любимцева Анастасия Егоровна

Пехарово, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-43 стр.169-170 (Рождение №-48м)
Крещение
27.05.1903 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Крёстный отец: Иван Гаврилович - крестьянин из д.Маракино (дядя) Крёстная мать: Павла Ивановна - крестьянская девица из д.Кряжево
Смерть
01.09.1906 ст.
Пехарово, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Ребёнок в 2 года (от скарлатины)
Похороны
02.09.1906 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
МК 56-13-44 стр.142-143 (Умершие №-72м)
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