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Любимцев Алексей Иванович

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Место рождения

Пехарово, Кологривский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

14.03.1907 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1907 ст.

Отец: Любимцев Иван Мефодьевич

Мать: Любимцева Анастасия Егоровна

Пехарово, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Крещение
16.03.1907 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Ильинская церковь с.Княжей, запись №-25м Крестные: мещанские дети из д.Пехарово Пётр Васильевич и Анастасия Егоровна
Работа или профессия
01.09.1926
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Смерть
Неизвестно
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