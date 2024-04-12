Любимцев Алексей Иванович
Место рождения
Дата рождения14.03.1907 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1907 ст.
Крещение
16.03.1907 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Ильинская церковь с.Княжей, запись №-25м Крестные: мещанские дети из д.Пехарово Пётр Васильевич и Анастасия Егоровна
Работа или профессия
01.09.1926
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Смерть
Неизвестно