Криулин Конон Никонович
Место рождения
Дата рожденияДо 1821
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1821
Отец: Криулин Никон Трофимович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1841
Сын: Криулин Николай Кононович
Мать ребёнка: Криулина Мария Прохоровна
Рождение ребёнка
16.01.1843
Сын: Криулин Ермолай Кононович
Мать ребёнка: Криулина Мария Прохоровна
Рождение ребёнка
04.12.1844
Мать ребёнка: Криулина Мария Прохоровна
Рождение ребёнка
1851
Мать ребёнка: Криулина Мария Прохоровна
Рождение ребёнка
19.01.1853
Дочь: Ксения Кононовна
Мать ребёнка: Криулина Мария Прохоровна
Рождение ребёнка
До 1855
Мать ребёнка: Криулина Мария Прохоровна
Рождение ребёнка
10.10.1856
Дочь: Фролова Прасковья Кононовна
Мать ребёнка: Криулина Мария Прохоровна
Рождение ребёнка
1859
Сын: Криулин Константин Кононович
Мать ребёнка: Криулина Мария Прохоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно