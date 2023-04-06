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Криулин Конон Никонович

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

До 1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1821

Отец: Криулин Никон Трофимович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1841

Сын: Криулин Николай Кононович

Мать ребёнка: Криулина Мария Прохоровна

Рождение ребёнка
16.01.1843

Сын: Криулин Ермолай Кононович

Мать ребёнка: Криулина Мария Прохоровна

Рождение ребёнка
04.12.1844

Сын: Криулин Наум Кононович

Мать ребёнка: Криулина Мария Прохоровна

Рождение ребёнка
1851

Сын: Криулин Федор Кононович

Мать ребёнка: Криулина Мария Прохоровна

Рождение ребёнка
19.01.1853

Дочь: Ксения Кононовна

Мать ребёнка: Криулина Мария Прохоровна

Рождение ребёнка
До 1855

Сын: Криулин Стефан Кононович

Мать ребёнка: Криулина Мария Прохоровна

Рождение ребёнка
10.10.1856

Дочь: Фролова Прасковья Кононовна

Мать ребёнка: Криулина Мария Прохоровна

Рождение ребёнка
1859

Сын: Криулин Константин Кононович

Мать ребёнка: Криулина Мария Прохоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Криулина Мария Прохоровна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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