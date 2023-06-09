Криулин Наум Кононович
Место рождения
Дата рождения04.12.1844
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1844
Отец: Криулин Конон Никонович
Рождение ребёнка
15.01.1865
Мать ребёнка: Криулина Феврония Васильевна
Рождение ребёнка
24.04.1870
Мать ребёнка: Криулина Феврония Васильевна
Рождение ребёнка
23.03.1876
Дочь: Мария Наумовна
Мать ребёнка: Криулина Феврония Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно