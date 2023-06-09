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Криулин Наум Кононович

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

04.12.1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1844

Отец: Криулин Конон Никонович

Мать: Криулина Мария Прохоровна

Рождение ребёнка
15.01.1865

Сын: Криулин Иван Наумович

Мать ребёнка: Криулина Феврония Васильевна

Рождение ребёнка
24.04.1870

Сын: Криулин Савва Наумович

Мать ребёнка: Криулина Феврония Васильевна

Рождение ребёнка
23.03.1876

Дочь: Мария Наумовна

Мать ребёнка: Криулина Феврония Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Криулина Феврония Васильевна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно