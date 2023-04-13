Криулина Феврония Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Криулина Феврония Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1846

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.01.1865

Сын: Криулин Иван Наумович

Отец ребёнка: Криулин Наум Кононович

Рождение ребёнка
24.04.1870

Сын: Криулин Савва Наумович

Отец ребёнка: Криулин Наум Кононович

Рождение ребёнка
23.03.1876

Дочь: Мария Наумовна

Отец ребёнка: Криулин Наум Кононович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Криулин Наум Кононович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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