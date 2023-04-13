Криулина Феврония Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1846
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1846
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.01.1865
Отец ребёнка: Криулин Наум Кононович
Рождение ребёнка
24.04.1870
Отец ребёнка: Криулин Наум Кононович
Рождение ребёнка
23.03.1876
Дочь: Мария Наумовна
Отец ребёнка: Криулин Наум Кононович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно