Криулин Никон Трофимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Криулин Никон Трофимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1790

Сын: Криулин Иван Никонович

Мать ребёнка: не указана

Рождение
До 1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1809

Сын: Криулин Афанасий Никонович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1820

Сын: Криулин Петр Никонович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
До 1821

Сын: Криулин Конон Никонович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1824

Дочь: Бабина Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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