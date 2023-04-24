Криулин Никон Трофимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1800
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1790
Мать ребёнка: не указана
Рождение
До 1800
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1809
Сын: Криулин Афанасий Никонович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1820
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1821
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Бабина Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно