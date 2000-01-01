Лукушкин Илья Моисеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1924
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.09.1911
Дочь: Стратонова Пелагея Ильинична
Мать ребёнка: Лукушкина Домна Петровна
Рождение ребёнка
1913
Сын: Лукушкин Иван Ильич
Мать ребёнка: Лукушкина Домна Петровна
Отбывание наказания
1919
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лукушкина Екатерина Ильинична
Мать ребёнка: Лукушкина Домна Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
1924