Лукушкин Илья Моисеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукушкин Илья Моисеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1924

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.09.1911

Дочь: Стратонова Пелагея Ильинична

Мать ребёнка: Лукушкина Домна Петровна

Рождение ребёнка
1913

Сын: Лукушкин Иван Ильич

Мать ребёнка: Лукушкина Домна Петровна

Отбывание наказания
1919
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лукушкина Екатерина Ильинична

Мать ребёнка: Лукушкина Домна Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
1924
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