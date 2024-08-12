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Друцкий Юрий Дмитриевич

Место рождения

Друцк, Толочинский район, Витебская область

Дата рождения

Около 1450

Дата смерти

Около 1508

Пол

Мужской

Отец

Около 1425 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1450

Отец: Друцкий Дмитрий Васильевич

Мать: не указана

Друцк, Толочинский район, Витебская область
Власьев Г. А. Потомство Рюрика. Т. 2; посмертное изд. под ред. Ю. В. Татищева. - Пг., 1918. 128 с.. стр. 102, цитата: "КОЛЕНО XIX (VI) 21-11. – Кн. Юрий Дмитриевич [Врем. Сп. А, 198; Долг. I, 132; Хмы... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1480

Сын: Друцкий Дмитрий Юрьевич

Мать ребёнка: не указана

Друцк, Толочинский район, Витебская область
Власьев Г. А. Потомство Рюрика. Т. 2; посмертное изд. под ред. Ю. В. Татищева. - Пг., 1918. 128 с.. стр. 105, цитата: "КОЛЕНО XX (VII) 30-21. – Кн. Дмитрий Юрьевич [Врем. Сп. А, 198; Долг. I, 132]. 15... Показать все
Место жительства
1508
Москва, город федерального значения Москва
Замешанный в заговоре Глинского, он с братьями отъехал из Литвы в Москву, на службу московского великого князя Василия Ивановича.
Смерть
Около 1508

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