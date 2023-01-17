Брянчанинов Валериан Николаевич
Место рождения
Дата рождения14.12.1845 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1845 ст.
Бракосочетание
25.04.1873 ст.
Рождение ребёнка
?.02.1874
Сын: Брянчанинов Николай Валерианович
Мать ребёнка: Брянчанинова Наталья Борисовна
Сан-Ремо, Италия
Бракосочетание
11.04.1879
Лондон
Рождение ребёнка
1879
Сын: Брянчанинов Владимир Валерианович
Мать ребёнка: Брянчанинова Софья Денисовна
Рождение ребёнка
01.12.1890 ст.
Дочь: Брянчанинова Мария Валериановна
Мать ребёнка: Брянчанинова Вера Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно