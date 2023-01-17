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Брянчанинов Валериан Николаевич

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

14.12.1845 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1845 ст.

Отец: Брянчанинов Николай Петрович

Мать: Брянчанинова Елизавета Карловна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
25.04.1873 ст.

Жена: Брянчанинова Наталья Борисовна

Рождение ребёнка
?.02.1874

Сын: Брянчанинов Николай Валерианович

Мать ребёнка: Брянчанинова Наталья Борисовна

Сан-Ремо, Италия
Бракосочетание
11.04.1879

Жена: Брянчанинова Софья Денисовна

Лондон
Рождение ребёнка
1879

Сын: Брянчанинов Владимир Валерианович

Мать ребёнка: Брянчанинова Софья Денисовна

Рождение ребёнка
01.12.1890 ст.

Дочь: Брянчанинова Мария Валериановна

Мать ребёнка: Брянчанинова Вера Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Брянчанинова Вера Павловна

Смерть
Неизвестно
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