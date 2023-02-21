Брянчанинова (Фон Остен-Сакен) Елизавета Карловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.03.1823 ст.
Дата смерти15.09.1858 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1823 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.12.1845 ст.
Сын: Брянчанинов Валериан Николаевич
Отец ребёнка: Брянчанинов Николай Петрович
Рождение ребёнка
1848
Сын: Брянчанинов Пётр Николаевич
Отец ребёнка: Брянчанинов Николай Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.09.1858 ст.