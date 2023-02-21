Брянчанинова (Фон Остен-Сакен) Елизавета Карловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Брянчанинова (Фон Остен-Сакен) Елизавета Карловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.03.1823 ст.

Дата смерти

15.09.1858 ст.

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1823 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.12.1845 ст.

Сын: Брянчанинов Валериан Николаевич

Отец ребёнка: Брянчанинов Николай Петрович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Брянчанинов Пётр Николаевич

Отец ребёнка: Брянчанинов Николай Петрович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Брянчанинов Николай Петрович

Смерть
15.09.1858 ст.
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