Хурсевич Федор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хурсевич Федор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1750

Сын: Хурсевич Моисей Федоров

Мать ребёнка: Хурсевич Марина Семенова

Рождение ребёнка
1783

Дочь: Маланья Федорова

Мать ребёнка: Хурсевич Марина Семенова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хурсевич Данила Федоров

Мать ребёнка: Хурсевич Марина Семенова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хурсевич Федоров

Мать ребёнка: Хурсевич Марина Семенова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хурсевич Марина Семенова

Смерть
Неизвестно
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