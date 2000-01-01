Хурсевич Марина Семенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хурсевич Марина Семенова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1735

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1750

Сын: Хурсевич Моисей Федоров

Отец ребёнка: Хурсевич Федор

Рождение ребёнка
1783

Дочь: Маланья Федорова

Отец ребёнка: Хурсевич Федор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хурсевич Данила Федоров

Отец ребёнка: Хурсевич Федор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хурсевич Федоров

Отец ребёнка: Хурсевич Федор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хурсевич Федор

Смерть
Неизвестно
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