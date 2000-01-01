Хурсевич Марина Семенова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1735
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1750
Отец ребёнка: Хурсевич Федор
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Маланья Федорова
Отец ребёнка: Хурсевич Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Хурсевич Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хурсевич Федоров
Отец ребёнка: Хурсевич Федор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Хурсевич Федор
Смерть
Неизвестно