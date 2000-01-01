Хурсевич Моисей Федоров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1750
Дата смерти1800
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750
Отец: Хурсевич Федор
Мать: Хурсевич Марина Семенова
Рождение ребёнка
1784
Мать ребёнка: Хурсевич Авдотья Кондратьева
Рождение ребёнка
1787
Мать ребёнка: Хурсевич Авдотья Кондратьева
Рождение ребёнка
1792
Сын: Хурсевич Григорий Моисеев
Мать ребёнка: Хурсевич Авдотья Кондратьева
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
деревня Королях, Бобруйский уезд, Минская губерния, Российская империя
Смерть
1800