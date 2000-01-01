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Хурсевич Моисей Федоров

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1750

Дата смерти

1800

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: Хурсевич Федор

Мать: Хурсевич Марина Семенова

Рождение ребёнка
1784

Сын: Хурсевич Трофим Моисеев

Мать ребёнка: Хурсевич Авдотья Кондратьева

Рождение ребёнка
1787

Сын: Хурсевич Осип Моисеев

Мать ребёнка: Хурсевич Авдотья Кондратьева

Рождение ребёнка
1792

Сын: Хурсевич Григорий Моисеев

Мать ребёнка: Хурсевич Авдотья Кондратьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хурсевич Авдотья Кондратьева

Место жительства
Неизвестно
деревня Королях, Бобруйский уезд, Минская губерния, Российская империя
Смерть
1800
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