Докукин Евгений Борисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Докукин Евгений Борисович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.10.1947

Дата смерти

28.08.2003

Пол

Мужской

Отец

1915 г.р.

Мать

1923 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1947

Отец: Докукин Борис Герасимович

Мать: Надежда Егоровна

Бракосочетание
26.06.1969

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
25.08.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
05.11.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
подручный сталевара
Место жительства
Неизвестно
Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область
Место жительства
Неизвестно
Y
Смерть
28.08.2003
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