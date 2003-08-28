Докукин Евгений Борисович
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.10.1947
Дата смерти28.08.2003
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1947
Отец: Докукин Борис Герасимович
Мать: Надежда Егоровна
Бракосочетание
26.06.1969
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
25.08.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
05.11.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
подручный сталевара
Место жительства
Неизвестно
Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область
Место жительства
Неизвестно
Y
Смерть
28.08.2003