Докукин Борис Герасимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Докукин Борис Герасимович

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Место рождения

город Киев, Киевская область, Украина

Дата рождения

24.06.1915

Дата смерти

12.12.1982

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1923 г.р.

Дети

1947 г.р.
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Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1915

Отец: не указан

Мать: не указана

город Киев, Киевская область, Украина
Бракосочетание
27.11.1946

Жена: Надежда Егоровна

Рождение ребёнка
23.10.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Надежда Егоровна

Рождение ребёнка
23.10.1947

Сын: Докукин Евгений Борисович

Мать ребёнка: Надежда Егоровна

Рождение ребёнка
02.02.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Надежда Егоровна

Работа или профессия
Неизвестно
горный инженер
Место жительства
Неизвестно
Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область
Место жительства
Неизвестно
Y
Смерть
12.12.1982
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