Докукин Борис Герасимович
Место рождениягород Киев, Киевская область, Украина
Дата рождения24.06.1915
Дата смерти12.12.1982
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1915
Отец: не указан
Мать: не указана
город Киев, Киевская область, Украина
Бракосочетание
27.11.1946
Жена: Надежда Егоровна
Рождение ребёнка
23.10.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Надежда Егоровна
Рождение ребёнка
23.10.1947
Сын: Докукин Евгений Борисович
Мать ребёнка: Надежда Егоровна
Рождение ребёнка
02.02.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Надежда Егоровна
Работа или профессия
Неизвестно
горный инженер
Место жительства
Неизвестно
Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область
Место жительства
Неизвестно
Y
Смерть
12.12.1982