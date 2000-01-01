Валеева (Гареева) Таслима — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВалеева (Гареева) Таслима

Валеева (Гареева) Таслима

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Валеев Ильшат

Отец ребёнка: Валеев Раиль

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Багаутдинова Фанура

Отец ребёнка: Валеев Раиль

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Валеев Фанур

Отец ребёнка: Валеев Раиль

Работа или профессия
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close