Багаутдинова (Валеева) Фанура
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Валеев Раиль
Мать: Валеева Таслима
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Багаутдинов Ришат
Отец ребёнка: Багаутдинов Рустам
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Альфия
Отец ребёнка: Багаутдинов Рустам
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зульфия
Отец ребёнка: Багаутдинов Рустам
Работа или профессия
Неизвестно