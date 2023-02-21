Багаутдинова (Валеева) Фанура — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Багаутдинова (Валеева) Фанура

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Валеев Раиль

Мать: Валеева Таслима

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Багаутдинов Ришат

Отец ребёнка: Багаутдинов Рустам

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Альфия

Отец ребёнка: Багаутдинов Рустам

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зульфия

Отец ребёнка: Багаутдинов Рустам

Работа или профессия
Неизвестно
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