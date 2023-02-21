Валеев Раиль
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Валеев Шайхрази
Мать: Валеева Гульжиан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Валеев Ильшат
Мать ребёнка: Валеева Таслима
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Багаутдинова Фанура
Мать ребёнка: Валеева Таслима
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Валеев Фанур
Мать ребёнка: Валеева Таслима
Работа или профессия
Неизвестно