Валеев Раиль — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Валеев Раиль

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Валеев Шайхрази

Мать: Валеева Гульжиан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Валеев Ильшат

Мать ребёнка: Валеева Таслима

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Багаутдинова Фанура

Мать ребёнка: Валеева Таслима

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Валеев Фанур

Мать ребёнка: Валеева Таслима

Работа или профессия
Неизвестно
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