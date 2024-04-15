Иванова (Черненко) Мария Гавриловна
Место рождения
Дата рождения17.01.1871 ст.
Дата смерти23.09.1897 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1871 ст.
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7N5-W?i=347&cc=3511744
Крещение
18.01.1871 ст.
Хотень, Сумська область
Успенская церковь
Восприемник
18.04.1891 ст.
Герасим Фомич Черненко
Восприемник
03.10.1891 ст.
Дамиан Артемьевич Чернышев
Восприемник
24.10.1891 ст.
Терентий Евграфович Черненко
Восприемник
11.07.1892 ст.
Ефимия Фоминична Черненко
Рождение ребёнка
21.01.1894 ст.
Сын: Черненко Ксенофонт
Бракосочетание
26.05.1895 ст.
Рождество-Богородичная церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-XR7R?i=25&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
04.10.1896 ст.
Отец ребёнка: Иванов Андрей Михайлович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9DV-K?i=218&cc=3511744&cat=1008700
Место жительства
Неизвестно
Смерть
23.09.1897 ст.
Причина смерти: от воспаления легких | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L969-X?i=188&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
25.09.1897 ст.
на приходском кладбище