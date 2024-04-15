Иванова (Черненко) Мария Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова (Черненко) Мария Гавриловна

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

17.01.1871 ст.

Дата смерти

23.09.1897 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1871 ст.

Отец: Черненко Гавриил Иванович

Мать: Черненко Степанида Авраамовна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7N5-W?i=347&cc=3511744
Крещение
18.01.1871 ст.
Хотень, Сумська область
Успенская церковь
Восприемник
18.04.1891 ст.
Николаевка, Сумська область
Герасим Фомич Черненко
Восприемник
03.10.1891 ст.
Николаевка, Сумська область
Дамиан Артемьевич Чернышев
Восприемник
24.10.1891 ст.
Николаевка, Сумська область
Терентий Евграфович Черненко
Восприемник
11.07.1892 ст.
Николаевка, Сумська область
Ефимия Фоминична Черненко
Рождение ребёнка
21.01.1894 ст.

Сын: Черненко Ксенофонт

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
26.05.1895 ст.

Муж: Иванов Андрей Михайлович

Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-XR7R?i=25&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
04.10.1896 ст.

Сын: Иванов Денис Андреевич

Отец ребёнка: Иванов Андрей Михайлович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L9DV-K?i=218&cc=3511744&cat=1008700
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
23.09.1897 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: от воспаления легких | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L969-X?i=188&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
25.09.1897 ст.
на приходском кладбище
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