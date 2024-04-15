Черненко Степанида Авраамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черненко Степанида Авраамовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1827 и 1830

Дата смерти

28.11.1885 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1819 и 1826 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1827 и 1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
25.09.1850 ст.
Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3GS-T?i=407&cat=3007372
Восприемник
09.05.1863 ст.
Хотень, Сумська область
Николай Иванович Карпенко
Рождение ребёнка
04.05.1868 ст.

Дочь: Ирина Гавриловна

Отец ребёнка: Черненко Гавриил Иванович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-GT6?i=137&cc=3511744
Рождение ребёнка
17.01.1871 ст.

Дочь: Иванова Мария Гавриловна

Отец ребёнка: Черненко Гавриил Иванович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7N5-W?i=347&cc=3511744
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черненко Гавриил Иванович

Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
28.11.1885 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: натурально
Похороны
30.11.1885 ст.
на отведенном кладбище | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-XR7H?i=702&cc=3511744&cat=1008700
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