Черненко Степанида Авраамовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1827 и 1830
Дата смерти28.11.1885 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Место жительства
25.09.1850 ст.
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3GS-T?i=407&cat=3007372
Восприемник
09.05.1863 ст.
Хотень, Сумська область
Николай Иванович Карпенко
Рождение ребёнка
04.05.1868 ст.
Дочь: Ирина Гавриловна
Отец ребёнка: Черненко Гавриил Иванович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-GT6?i=137&cc=3511744
Рождение ребёнка
17.01.1871 ст.
Дочь: Иванова Мария Гавриловна
Отец ребёнка: Черненко Гавриил Иванович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7N5-W?i=347&cc=3511744
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
28.11.1885 ст.
Причина смерти: натурально
Похороны
30.11.1885 ст.
на отведенном кладбище | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-XR7H?i=702&cc=3511744&cat=1008700