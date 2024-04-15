Черненко Ксенофонт
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.01.1894 ст.
Дата смерти03.10.1897 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1894 ст.
Мать: Иванова Мария Гавриловна
Крещение
22.01.1894 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Смерть
03.10.1897 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: от золотухи | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L969-X?i=188&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
04.10.1897 ст.
на отведенном кладбище