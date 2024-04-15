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Черненко Ксенофонт

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.01.1894 ст.

Дата смерти

03.10.1897 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1871 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1894 ст.

Отец: не указан

Мать: Иванова Мария Гавриловна

Крещение
22.01.1894 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Смерть
03.10.1897 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: от золотухи | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L969-X?i=188&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
04.10.1897 ст.
на отведенном кладбище
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