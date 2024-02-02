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Емельянов Андрей Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.02.1967

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1967

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Емельянова Нэля Борисовна

Рождение ребёнка
22.12.1993

Сын: Емельянов Виктор Андреевич

Мать ребёнка: Емельянова Марина Леонидовна

Витим, Ленский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Рождение ребёнка
21.01.1998

Сын: Емельянов Александр Андреевич

Мать ребёнка: Емельянова Марина Леонидовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Емельянова Марина Леонидовна

Смерть
Неизвестно
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