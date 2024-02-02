Емельянов Андрей Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.02.1967
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1967
Отец: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
22.12.1993
Сын: Емельянов Виктор Андреевич
Мать ребёнка: Емельянова Марина Леонидовна
Витим, Ленский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Рождение ребёнка
21.01.1998
Сын: Емельянов Александр Андреевич
Мать ребёнка: Емельянова Марина Леонидовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно