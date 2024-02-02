Емельянова Нэля Борисовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.11.1947
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
10.02.1967
Сын: Емельянов Андрей Михайлович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
03.05.1970
Сын: Емельянов Сергей Михайлович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
30.04.1976
Сын: Емельянов Александр Михайлович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности