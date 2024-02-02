Емельянова Нэля Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Емельянова Нэля Борисовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.11.1947

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

Добавил:

ВЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1947

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.02.1967

Сын: Емельянов Андрей Михайлович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
03.05.1970

Сын: Емельянов Сергей Михайлович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
30.04.1976

Сын: Емельянов Александр Михайлович

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Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

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