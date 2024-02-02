Емельянова (Козлова) Марина Леонидовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.12.1971
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
22.12.1993
Сын: Емельянов Виктор Андреевич
Отец ребёнка: Емельянов Андрей Михайлович
Витим, Ленский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Рождение ребёнка
21.01.1998
Сын: Емельянов Александр Андреевич
Отец ребёнка: Емельянов Андрей Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно