Емельянова (Козлова) Марина Леонидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Емельянова (Козлова) Марина Леонидовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.12.1971

Пол

Женский

Добавил:

ВЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1971

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.12.1993

Сын: Емельянов Виктор Андреевич

Отец ребёнка: Емельянов Андрей Михайлович

Витим, Ленский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Рождение ребёнка
21.01.1998

Сын: Емельянов Александр Андреевич

Отец ребёнка: Емельянов Андрей Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Емельянов Андрей Михайлович

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