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Исаков Митрофан Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.04.1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1844

Отец: Исаков Иван Захарович

Мать: Исакова Мелания Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Исакова Ксения Федоровна

Место жительства
Неизвестно
Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1870

Дочь: (Исакова) Пелагея Митрофановна

Мать ребёнка: Исакова Ксения Федоровна

Смерть
Неизвестно

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