Исаков Митрофан Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.04.1844
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1844
Отец: Исаков Иван Захарович
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Исакова Ксения Федоровна
Место жительства
Неизвестно
Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1870
Дочь: (Исакова) Пелагея Митрофановна
Мать ребёнка: Исакова Ксения Федоровна
Смерть
Неизвестно