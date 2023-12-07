Исакова Ксения Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИсакова Ксения Федоровна

Исакова Ксения Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1844 г.р.

Дети

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Исаков Митрофан Иванович

Место жительства
Неизвестно
Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1870

Дочь: (Исакова) Пелагея Митрофановна

Отец ребёнка: Исаков Митрофан Иванович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.