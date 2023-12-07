Исакова Мелания Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: Мегрел Феодор
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.04.1844
Отец ребёнка: Исаков Иван Захарович
Рождение ребёнка
24.02.1847
Отец ребёнка: Исаков Иван Захарович
Рождение ребёнка
13.12.1849
Сын: Исаков Петр Иванович
Отец ребёнка: Исаков Иван Захарович
Рождение ребёнка
01.06.1851
Отец ребёнка: Исаков Иван Захарович
Рождение ребёнка
1856
Дочь: (Исакова) Анна Ивановна
Отец ребёнка: Исаков Иван Захарович
Рождение ребёнка
19.02.1859
Дочь: (Исакова) Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Исаков Иван Захарович
Рождение ребёнка
01.02.1861
Дочь: Горнакова (Исакова) Агапия Ивановна
Отец ребёнка: Исаков Иван Захарович
Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Смерть
Неизвестно