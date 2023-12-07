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Исакова Мелания Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Мегрел Феодор

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Исаков Иван Захарович

Рождение ребёнка
29.04.1844

Сын: Исаков Митрофан Иванович

Отец ребёнка: Исаков Иван Захарович

Рождение ребёнка
24.02.1847

Сын: Исаков Федор Иванович

Отец ребёнка: Исаков Иван Захарович

Рождение ребёнка
13.12.1849

Сын: Исаков Петр Иванович

Отец ребёнка: Исаков Иван Захарович

Рождение ребёнка
01.06.1851

Сын: Исаков Иванii Иванович

Отец ребёнка: Исаков Иван Захарович

Рождение ребёнка
1856

Дочь: (Исакова) Анна Ивановна

Отец ребёнка: Исаков Иван Захарович

Рождение ребёнка
19.02.1859

Дочь: (Исакова) Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Исаков Иван Захарович

Рождение ребёнка
01.02.1861

Дочь: Горнакова (Исакова) Агапия Ивановна

Отец ребёнка: Исаков Иван Захарович

Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Смерть
Неизвестно

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